KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı Heyeti, İtfaiye Haftası kapsamında Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatının 31 ilçede Konyalıların huzuru ve güvenliği için 7 gün 24 saat görev yapan şehrin önemli güvencelerinden biri olduğunu söyledi.

Fedakârca görev yapan tüm itfaiyecilerin İtfaiye Haftası'nı tebrik eden Başkan Altay, özverili çalışmalarından dolayı itfaiye personeline teşekkür etti.