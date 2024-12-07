Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen aydınlatma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Korgan’ın beldeden dönüşen ve en büyük mahallelerinden bir tanesi olan Tepealan’daki aydınlatma çalışmalarında sona yaklaşan ekipler, 1.7 km alanda uyguladığı projede aydınlatma direklerinin montajına devam ediyor.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi ilçelerin cadde ve sokaklarını günün ihtiyaçlarına uygun modern ışıklarla donatıyor. Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığınca hayata geçirilen dekoratif aydınlatmalarla ilçeler modern bir görünüm kazanıyor. İlçe merkezlerinin ardından hız kesmeyen Büyükşehir Belediyesi, Ordu’nun büyükşehir olması ile beldeden mahalleye dönüşen mahallelerde aydınlatma çalışması gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Korgan Tepealan’ı da modern aydınlatmalarla donatacak olan Büyükşehir Belediyesi bu çalışmalarında da sona yaklaştı.

TEPEALAN, KALDIRIMLARI VE AYDINLATMALARIYLA MODERN BİR GÖRÜNÜM KAZANIYOR

Kısa süre önce başladığı altyapı çalışmalarını hızla tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, şimdi ise direk kurulumlarını yapıyor. Ekipler, modern aydınlatmaları vatandaşın kullanımına sunmak için aralıksız çalışma gerçekleştiriyor. 1.7 km alanda uygulanacak olan kaldırım ve aydınlatma çalışması ile mahalleye modern bir görünüm kazandırmak hedefleniyor.