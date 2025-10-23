İzmit Belediyesi, Yahya Kaptan Mahallesi'nde uzun yıllardır yenilenmeyen sokakları baştan sona yenileyerek bölgeyi daha modern ve konforlu hale getiriyor

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, Yahya Kaptan Mahallesi'nde Kızılay Sokak, Ayçiçeği Sokak ve Hercai Sokak'ta asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede bir süredir devam eden alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından İzmit Belediyesi Fen İşleri ekipleri, üst yapı yenileme çalışmalarına başladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Celal Hülür, 'İSU'nun alt yapı çalışmalarını tamamlamasının ardından bölgeleri bize teslim etmesiyle birlikte asfaltlama çalışmalarımıza başladık. Kış aylarına girmeden bu bölgedeki tüm yolları tamamlayarak vatandaşlarımızı bu çileden kurtaracağız' dedi. Bazı sosyal medya hesaplarında 'İzmit Belediyesi çalışmalarını geciktiriyor' yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Başkan Yardımcısı Hülür, 'Süreç tamamen İSU'nun çalışmalarıyla ilgiliydi. Şu anda biz devraldık ve hızla tamamlıyoruz' ifadelerini kullandı.

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdür Burak Güreşen, 'İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü olarak yol bakım onarım ve yenileme çalışmalarımız devam etmektedir. Bu çalışmalarımız kapsamında Yahya Kaptan Mahallesi'ndeyiz. Yahya Kaptan Mahallesi'nde İSU'nun belli bir süre devam eden alt yapı çalışmaları vardı. 17 Ekim itibariyle biz teslim aldık ve hemen vakit kaybetmeden Kızılay Sokak, Ayçiçeği Sokak ve Hercai Sokak'ta asfalt çalışmalarımıza başladık. Çalışmalarımızı üç etap halinde yapacağız. Çünkü burada trafik sirkülasyonu çok fazla vatandaşlarımızı yormadan çalışmalarımızı yapmak adına plan yaptık. Asfalt çalışmalarımız tamamlandıktan sonra yeni nesil aydınlatma direklerimizi ve baskı beton kaldırım çalışmalarımızı bitireceğiz. Çalışmalarımızın 15 gün süreceğini tahmin ediyoruz.' dedi.