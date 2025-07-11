LGS’ye giren öğrencilerin tercihlerine destek olmak isteyen İzmit Belediyesi, Çınar Akademi’de uzman rehberler eşliğinde ücretsiz danışmanlık hizmeti sunacak.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesinin eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği önemli projelerden biri olan Çınar Akademi’de, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih dönemi başlıyor. İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren merkez, doğru lise tercihi yaparak geleceğine yön vermek isteyen öğrencilere uzman rehberlik hizmeti sunacak.

14-24 TEMMUZ TARİHLERİ ARASINDA

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih sürecine giren öğrenciler için danışmanlık hizmeti, 14-24 Temmuz tarihleri arasında (19 Temmuz Cumartesi ve 20 Temmuz Pazar günleri hariç) Ali Nazile Yıldız Çınar Akademi Hizmet Binası’nda verilecek. Yenişehir Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 139/1 adresinde yer alan merkezde, hafta içi her gün 13.00-17.00 saatleri arasında rehber öğretmenler öğrencilere yol gösterecek.

UZMAN KADRODAN BİREBİR DANIŞMANLIK

Tercih sürecinde en doğru adımları atmak isteyen öğrenciler, Çınar Akademi’ye gelerek birebir danışmanlık alabilecek. Öğrenciler ve veliler, tercih süreci hakkında detaylı bilgiye 0262 318 02 24 numaralı telefondan ulaşabilecek.