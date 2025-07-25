Fatma Başkan, üretim bahçesinden seslendi: Belediyenin kendi elleriyle yetiştirdiği sebzeler, artık Aşevi’nde pişiyor ve İzmit’in ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor.KOCAELİ (İGFA) - Başkan Yardımcısı Celal Hülür ve Kırsal Hizmetler Müdürü İsmet Kuntaş’ın da eşlik ettiği Başkan Hürriyet açıklamasında, “Bugün bereket fışkıran topraklardan, üretim bahçelerimizden size günaydın diyoruz. Bugün burada başladık çünkü hem halkımıza bilgilendirme yapmak hem de müdürlüklerimizin bu konudaki etkin, verimli çalışmalarını aktarmak istedik” diyerek söze başladı. 6 yıldır önceki dönemden kalan atıl kalan belediye arazilerinde üretim yaptıklarını hatırlatan Başkan Hürriyet, “Ürettiğimiz ürünleri halkımızla ücretsiz şekilde paylaşıyoruz. Ya da Dosteller Mağazamızda, Gıda Bankamızda ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyoruz. Satın almaları azaltıp kendi ürettiğimiz ürünleri kentimize sunuyoruz” dedi.

AŞEVİMİZİN KAPASİTESİNİ İKİ BUÇUK KATINA ÇIKARIYORUZ

Yeni dönemde önemli bir adım daha atıldığını ifade eden Başkan Hürriyet, üretim ile aşevi arasında doğrudan bir ilişki kurduklarını şöyle açıkladı: “Aşevimiz gerçekten çok aktif. Beşinci yılına girdik ve her gün yüzlerce aileye, derneklere, etkinliklerimize yemek üretiyor. Aynı zamanda dışarıdan almak yerine kendi aşevimizden hizmet üretmeye çalışıyoruz. İki kent lokantamız ve Gülümse Kafelerimiz de var. Ayrıca Sarbaş şirketimiz de bu noktalarda üretim yapıyor. Şimdi aşevimizin kapasitesini iki buçuk katına çıkarıyoruz. Çok daha fazla insana ulaşacağız. Geçmişte yemeklik ürünleri ihaleyle dışarıdan alıyorduk. Ama kırsal hizmetlerle yaptığımız değerlendirme sonucunda, bu ürünlerin bir kısmını kendi tarlalarımızda üretip aşevine göndermeye başladık.”

KENT LOKANTALARI VE GÜLÜMSE KAFELER DE YARARLANIYOR

Başkan Hürriyet, yalnızca aşevine değil, kent lokantaları ve sosyal tesislere de bu ürünlerin gönderildiğini belirtti: “Kent lokantamıza uzun süredir bu ürünleri gönderiyoruz. Bugün bu tarladan neden seslendiğimizi anlatmak istedik. Üretimin her adımında emeği olan kırsal hizmetler ekibimiz burada gece gündüz çalışıyor. Şimdi artık bu üretim aşevimiz için de devam edecek. Tarlalarımız daha verimli kullanılacak.”

ÜRÜN ÇEŞİDİ VE MİKTARI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Tarlalardaki üretimin yalnızca birkaç ürünle sınırlı olmadığını vurgulayan Başkan Hürriyet, şunları söyledi: “Şu anda elimde dolmalık biber, kıl biber, salçalık biber var. Ama sadece biber değil; domates, patlıcan, karpuz, kavun, fasulye, turp, karalahana, mor lahana, ıspanak gibi ürünleri dönemsel olarak yetiştiriyoruz. Bu alandan yalnızca 2024 yılında 13 tonun üzerinde sebze elde ettik. Recepköy’de 4.000 metrekarelik alana nohut, Çayırköy’de 2.000 metrekarelik alana kuru fasulye ektik. Hedefimiz; yılın 10 ayı boyunca aşevimizin ihtiyacının en az %50’sini kendi tarlalarımızdan karşılamak.”

HEM TASARRUF, HEM SAĞLIKLI VE GÜVENLİ GIDA

Belediyenin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda sağlıklı ve güvenilir gıda üretme hedefi olduğunu belirten Başkan Hürriyet, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Nasıl üretildiğini bildiğimiz, sağlığından kullanılan gübresine kadar kontrol ettiğimiz ürünleri halkımıza ulaştırıyoruz. Bu hem bizim için büyük bir tasarruf, hem de vicdani bir sorumluluk. Tarlanın zenginliğini bahçede bereketle buluşturuyoruz. Sofralara bereket olsun diyoruz.” dedi.