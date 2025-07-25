Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul’da düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF 2025) Türkiye’nin savunma sanayisindeki başarılarını vurguladı. “IDEF artık bir dünya markası” diyen Bolat, 2025’te savunma sanayi ihracatının 8 milyar doları aşacağını öngördüİSTANBUL (İGFA) - İstanbul Fuar Merkezi’nde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetiminde düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), Türkiye’nin savunma sanayisindeki gücünü dünyaya sergiledi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fuarı ziyaret ederek stantları gezdi ve yetkililerden bilgi aldı.

“Türkiye’nin Teknolojik Yükselişi”Bakan Bolat, IDEF’in Türkiye’nin en prestijli fuarlarından biri olduğunu belirterek, “Bu fuar, Türk sanayisinin teknolojik seviyesini ve savunma sanayisindeki başarısını temsil ediyor. Yüzden fazla ülkeden katılım var. Vatandaşlarımızı bu gururu paylaşmaya davet ediyorum” dedi. Bolat, savunma sanayisinin Türkiye’nin genel sanayisine itibar kazandırdığını ve 90 bini aşkın istihdam sağladığını vurguladı.

8 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT HEDEFİ

2024’te 7,15 milyar dolar olan savunma sanayi ihracatının, 2025’te 8 milyar doları aşacağını öngören Bolat, “İlk 6 ayda 3,5 milyar doları geçtik. Yılın ikinci yarısında satışlar hızlanıyor. Yüzden fazla ülkeye ihracat yapıyoruz” dedi.

Bolat, savunma sanayisinin 20 milyar dolarlık yıllık üretim hacmine ulaştığını ve Avrasya’nın en güçlü savunma sanayi ülkelerinden biri olduğunu ifade etti. Bolat, IDEF’in Asya, Avrupa ve Amerika’dan firmaların katılımıyla bir dünya markası haline geldiğini söyledi.

Savunma sanayisinin bağımsızlığın teminatı olduğunu vurgulayan Bolat, “Türkiye, savaşların ortasında bir istikrar adası. Bu, güçlü ordumuza, ekonomimize, savunma sanayimize ve liderliğimize borçlu olduğumuz bir başarı” dedi.