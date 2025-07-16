İzmit Belediyesi, Durhasan Lavanta Bahçesi’nde bu yıl 4’üncü kez lavanta hasadı yaptı. Hasada katılan Başkan Yardımcısı Celal Hülür, İzmit’in sadece sanayiyle değil, tarım ve kırsal turizmle de anılacağını söylediKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, tarımsal üretimi desteklemek amacıyla Durhasan Köyü’nde kurduğu Lavanta Bahçesi’nde bu yıl 4. lavanta hasadını gerçekleştirdi.

Yaklaşık 25 dönümlük uygulama bahçesinin 7 dönümüne lavanta ekimi yapan belediye, hasat gününde doğayla iç içe bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Hasada İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Celal Hülür ile İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Ayşe Fatmagül Terzi de katıldı.

Lavanta hasadı sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Yardımcısı Celal Hülür, “İzmit’te atıl arazilerimizi tarıma kazandırıyoruz. Ve şimdi Lavanta Bahçemizde hasat zamanı. İzmit’in sadece sanayi ve betonla anılmasını istemiyoruz. Çünkü İzmit iklimi toprak yapısı ve doğal güzellikleriyle sadece sanayi değil aynı zamanda güçlü bir tarım ve kırsal turizm potansiyeline sahip bir kenttir. Bu potansiyeli harekete geçirmek bizim önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu anlayışla Durhasan Köyü’nde hayata geçirdiğimiz yaklaşık 25 dönümlük uygulama bahçemizin 7 dönümlük kısmında lavanta ekimi gerçekleştirdik. Lavantalar çiçek açmaya başladığından bu yana birçok vatandaşımız bahçemizi ziyaret etti. Teknik ekiplerimizden bilgi aldılar, fotoğraf çektirdiler ve lavanta şenliğimizde bizlerle birlikte oldular. Şimdi ise büyük bir emekle büyüttüğümüz lavantaların hasat zamanı geldi. Bu yıl 4’üncü hasadımızı gerçekleştiriyoruz" dedi.

LAVANTA YAĞI, KOLONYA, SÜS EŞYASI

Bahçenin bakımı ve bugün yapılacak hasat çalışmaları Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüz tarafından yürütüleceği kaydedilirken, "Hasadı yapılacak lavantalar çeşitli alanlarda değerlendirilerek hem üretime hem de belediyemize katkı sağlayacak. Lavantaların yağı çıkarılarak kolonya üretilecek. Çiçeklerin bir bölümü de süs eşyasına dönüştürülecek ve vatandaşlarımızın beğenisini sunulacak. İzmit Belediyesi olarak doğayla uyumlu, kırsal kalkınmayı önemseyen projelerimize devam edeceğiz” dedi.