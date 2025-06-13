İzmit Belediyesi Oyuncak Müzesi’nde her hafta sonu düzenli olarak devam eden atölye çalışmaları, çocuklara eğlenerek öğrenme fırsatı sunuyorKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Oyuncak Müzesi’nde hafta sonları çocuklar için sanat, yaratıcılık ve öğrenmeyle dolu atölye etkinlikleri tüm hızıyla sürüyor. Her hafta sonu farklı temalarla düzenlenen atölyelerde çocuklar hem eğleniyor hem de yeni beceriler kazanıyor.

14 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek “Doğadan Sanat Atölyesi”, çevre bilinci ve geri dönüşüm farkındalığını sanatla birleştiriyor. Saat 11.00’de 4-5-6 yaş grubu, saat 15.00’te ise 7 yaş ve üzeri çocuklar için düzenlenecek atölyede; artık kutular, keçeler, ipler, tuvalet kâğıdı ruloları gibi geri dönüştürülebilir malzemeler ile yaprak, taş, dal ve kozalak gibi doğal materyaller kullanılacak. Her yaş grubu için 20 kişilik kontenjan ayrılmış durumda.

BABALAR GÜNÜNE ÖZEL “HATIRA ÇERÇEVESİ ATÖLYESİ”

15 Haziran Pazar günü saat 15.00’te düzenlenecek “Babalar Gününe Özel Hatıra Çerçevesi Atölyesi” ise çocuklar ile babalarını yaratıcı bir etkinlikte buluşturacak. 4 yaş ve üzeri çocuklara yönelik planlanan ve ebeveyn katılımına açık olan atölyede, mukavva, makas ve akrilik boyalarla hatıra çerçeveleri tasarlanacak.

Etkinlik, çocuklarla babaları arasında duygusal bağı güçlendirmeyi, birlikte kaliteli zaman geçirmeyi ve paylaşma, iş birliği gibi sosyal becerileri desteklemeyi amaçlıyor. Aynı zamanda çocukların malzeme kullanım becerilerini geliştirerek yaratıcı düşünmelerine olanak tanıyacak. Atölye 10 kişilik kontenjanla sınırlı olacak.