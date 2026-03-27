İzmit Belediyesinin öncülüğünde düzenlenen Orman Haftası etkinliğinde, Alikahya Sevimli Akademi Anaokulu öğrencileri Durhasan Lavanta Bahçesi'nde defne fidanı dikerek doğayla buluştu. Minikler, keyifli anlar yaşarken çevre bilinci de kazandı.

KOCAELİ (İGFA) - Alikahya Sevimli Akademi Anaokulu öğrencileri, Orman Haftası kapsamında doğayla iç içe anlamlı bir etkinliğe imza attı. Minik öğrenciler, İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen program çerçevesinde Durhasan Lavanta Bahçesi alanında defne fidanı dikimi gerçekleştirdi.

Doğa sevgisini küçük yaşta aşılamayı amaçlayan etkinlikte çocuklar, hem eğlendi hem de çevre bilinci kazandı. Öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde toprakla buluşarak fidan dikmenin heyecanını yaşadı.

İKRAMLAR YAPILDI

Programa Kırsal Hizmetler Müdürü İsmet Kuntaş ile okul sahibesi Emel Mutlu da katılım sağladı. Yetkililer, bu tür etkinliklerin çocukların doğaya olan duyarlılığını artırmada önemli rol oynadığını vurguladı. Etkinlik sonunda miniklere çeşitli ikramlar yapılırken, program, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.