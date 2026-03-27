Eserleri ulusal ve uluslararası birçok sergide yer alan, Ara Güler'in özel müzesi başta olmak üzere çeşitli koleksiyonlarda bulunan fotoğrafçı sanatçısı İlyas Göçmen Maltepeli sanatseverlerle buluştu

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında usta fotoğrafçı İlyas Göçmen'i konuk etti.

Fotoğraf, Film ve Gezi Derneği işbirliğiyle düzenlenen programının konuğu, usta fotoğraf sanatçısı İlyas Göçmen oldu. Maltepe Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen söyleşi, sanatseverlerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Uzun yıllardır fotoğraf sanatına emek veren Göçmen, deneyimlerini ve mesleki birikimini katılımcılarla paylaştı.

Programda fotoğrafın belge niteliğine ve toplumsal hafızadaki yerine dikkat çeken İlyas Göçmen, özellikle belgesel fotoğrafçılığı alanındaki çalışmalarından örnekler sundu. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve Darülaceze'de yürüttüğü uzun soluklu projelerine değinen sanatçı, fotoğrafın güçlü bir anlatım dili olduğuna vurgu yaptı.

Etkinlik, soru-cevap bölümünün ardından günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.