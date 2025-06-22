İzmit Belediyesinin karne hediyesi etkinliği “Karneni Getir, Biletini Götür!”, öğrencilerden yoğun ilgi görüyorKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesinin karne hediyesi olarak düzenlediği “Karneni Getir, Biletini Götür!” etkinliği, öğrencilerden büyük ilgi gördü. Yaz tatiline coşkulu bir başlangıç yapmak isteyen çocuklar sabahın erken saatlerinden itibaren Belsa Plaza B Blok önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Etkinlikte, karnesini getiren öğrencilere lunapark veya sinema bileti hediye edildi.

İlkokul ve ortaokul öğrencilerine lunapark bileti verilirken, lise öğrencileri sinema bileti alıyor. Hediye tesliminde fiziksel karne ibrazı zorunlu tutuluyor.

Yoğun katılımın olduğu etkinlikte, lunapark biletleri yalnızca öğrencinin anne, baba ya da yasal vasisine teslim ediliyor. Bu nedenle veliler de çocuklarıyla birlikte kuyrukta yerlerini aldı. Hem öğrenci hem de veli için kimlik kartı gösterilmesi gerekiyor. Dijital karneler ise geçerli sayılmıyor. İzmit Belediyesi, karne heyecanını eğlenceyle taçlandırmak isteyen tüm öğrencileri bu anlamlı etkinliğe davet ediyor.