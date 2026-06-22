Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Orta Sakarya Vadisi'nde yürüttüğü zeytincilik çalışmalarıyla ortaya çıkan Dorlion zeytinyağı, ulusal ödüllerin ardından bilimsel araştırmalarla da dikkat çekiyor.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Orta Sakarya Vadisi'nde yürüttüğü zeytinciliği geliştirme çalışmalarıyla ortaya çıkan Dorlion zeytinyağı, aldığı ulusal ödüllerin ardından şimdi de bilimsel bir araştırmayla dikkat çekti.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Kimya Anabilim Dalı doktora mezunu ve kimya mühendisi Dr. Deniz Tuğçe Algan tarafından gerçekleştirilen çalışma, Eskişehir'de yüksek rakım koşullarında yetişen zeytinlerden elde edilen zeytinyağlarının sağlık açısından önemli özellikler taşıyabileceğini ortaya koydu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin yıllardır sürdürdüğü proje kapsamında Orta Sakarya Vadisi'nde zeytin yetiştiriciliği desteklenirken, üretilen natürel sızma zeytinyağlarının analizleri de düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

Dorlion markasıyla tüketiciyle buluşan ürünler, son yıllarda katıldığı kalite yarışmalarında elde ettiği ödüllerle adından söz ettiriyor. Zeytindostu Derneği tarafından düzenlenen Natürel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışmalarında çok sayıda ödüle layık görülen Dorlion, 2026 yılında ise Premium, Altın ve Gümüş ödüller kazanarak kalitesini bir kez daha tescilledi.

Doktora çalışmaları sırasında zeytinyağının kimyasal yapısı üzerine araştırmalar yürüttüğünü belirten Dr. Deniz Tuğçe Algan, Eskişehir'de üretilen zeytinyağlarının farklı özelliklerini merak ederek Dorlion üzerine bir çalışma gerçekleştirdiğini söyledi.