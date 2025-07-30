Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Cedit Mahallesi’nde başka bir bölgeden getirilen inşaat atıklarının çöp konteyneri yanına döküldüğü ihbarı üzerine harekete geçen İzmit Belediyesi, çevre kirliliğine neden olan kişiye 25 bin TL ceza uyguladıKOCAELİ (İGFA) - İzmit’in Cedit Mahallesi’nde çöp konteynerlerinin yanına araçla getirilen inşaat atıkları bırakıldı. Başka bir bölgeden taşındığı tespit edilen bu atıklarla ilgili duyarlı bir vatandaşın fotoğraflı ihbarı üzerine İzmit Belediyesi ekipleri hızla harekete geçti. Zabıta Müdürlüğü, çevre kirliliğine sebep olan kişi hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca işlem yaptı. İzinsiz atık dökümü gerçekleştiren kişiye 25 bin TL idari yaptırım cezası uygulandı.

“HEP BİRLİKTE SORUMLULUK ALMALIYIZ”

Belediyeden yapılan açıklamada, İzmit’in kamu alanlarının gelişigüzel kirletilemeyeceği hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi: “İnşaat ve tadilat atıkları, belirlenen alanlara ve kurallara uygun şekilde bırakılmalıdır. Rastgele bırakılan moloz, eski eşya, budanmış dal gibi hacimli atıklar sadece çevre kirliliği oluşturmakla kalmaz, kent düzenini de bozar. Bu tür uygulamalara karşı hep birlikte sorumluluk almalıyız.”

Vatandaşlar, çevreye bırakacakları büyük hacimli atıklar için İzmit Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne bağlı Çınar Halk Masa ile iletişime geçebilir. 0262 318 00 00 numaralı telefon hattı veya 0532 166 41 41 numaralı WhatsApp üzerinden hem atık bırakımıyla ilgili bilgi alınabilir hem de çevre ihlalleri ve izinsiz atık dökümü gibi durumlar kolayca bildirilebilir. İzmit Belediyesi, çevreye duyarlılık gösteren vatandaşa teşekkür ederek, “İzmit hepimizin. Bu kenti hep birlikte koruyacağız,” mesajını paylaştı