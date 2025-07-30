Bursa'da Osmangazi Belediyesi, Güneybudaklar Mahallesi’nde vatandaşların can güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra sosyal riskler oluşturan 3 metruk binayı yıktı.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, kent estetiğini bozan ve kamu güvenliğine karşı risk oluşturan metruk binaları tek tek yıkarak ortadan kaldırıyor. Metruk binaların yıkılmasıyla birlikte hem çevre hem de asayiş açısından daha güvenli bir Osmangazi oluşturuluyor.

İlçedeki metruk binaların oluşturduğu riskleri ortadan kaldırmak ve çevreye zarar veren unsurlara engel olmak amacıyla harekete geçen Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, son olarak Güneybudaklar Mahallesi’nde bulunan 3 metruk binayı yıktı. Yıkımın ardından ortaya çıkan molozlar, belediye ekipleri tarafından kamyonlara yüklenerek yıkım alanı temizlendi.

Halkın can ve mal güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra madde bağımlılarının mesken tutması nedeniyle de yoğun şikayetlere konu olan metruk binaların yıkılması, mahalle sakinleri tarafından da memnuniyetle karşılandı. Vatandaşlar, metruk binaların yıkılmasıyla hem çirkin görüntünün ortadan kalktığını hem de mahallelerinin daha güvenli hale geldiğini söyledi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, vatandaşların güvenliğini sağlamak ve daha güzel bir Osmangazi oluşturmak adına metruk binaları yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre yıkmaya devam edeceklerini söyledi.