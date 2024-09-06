İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kadın ve Çocuk Festivali, Seka Park Uçurtma Tepesi’nde İzmitlilerin yoğun katılımıyla başladı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hem vatandaşlar için eğlence ve anı olması hem de üreten kadınların ürettikleri ürünleri satış imkânı sağlamak için Kadın ve Çocuk Festivali düzenledi. Seka Park Uçurtma Tepesi’nde başlayan etkinlikte çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Ayrıca etkinliğe katılan miniklere birbirinden renkli mataralar hediye edildi.

Festival kapsamında Kadın El Emeği Satış Stantları, art arda müzik dinletileri, yarışmalar ve ücretsiz atölyeler gerçekleştirildi.

İzmitliler için her türlü hazırlıkların yapıldığı alanda festivale bugün de devam edilecek.