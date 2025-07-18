Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İzmit Kadıköy Mahallesi’nde esnafla kahvaltı yaptı. Kahvaltı sonrası bölge esnafını ziyaret eden Başkan Büyükakın, “Emekleriyle şehrimize değer katan esnafımızla her fırsatta omuz omuzayız” dedi.

Kocaeli esnafımızla her zaman omuz omuzayız

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, ilçelerde esnaf buluşmalarını ve ziyaretlerini aksatmadan sürdürüyor. Başkan Büyükakın bu kez İzmit Kadıköy Mahallesi esnafı ile bir araya geldi. Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı’nın organize ettiği kahvaltılı programa esnafın ilgisi yoğundu. Başkan Tahir Büyükakın oda başkanlarından ve esnaftan sorunlarını dinledikten sonra bölgedeki işyerlerini tek tek ziyaret etti. Büyükakın esnafa hayırlı işler dilerken, vatandaşla da sohbet etti.

ODA BAŞKANLARI KATILDI

AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, Kocaeli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Kemal Kaya, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Faruk Demir, Kocaeli Berberler Odası Başkanı Mustafa Bozkurt, Kocaeli Pazarcılar Odası Başkanı Ramazan Kumsar, Kocaeli Servisçiler Odası Başkanı Şenol İkizek, Kocaeli Pastacılar, Tatlıcılar Odası Başkanı Fatih Aysel, Kocaeli Kuaförler Odası Başkanı Yavuz Doğar, Kocaeli Terziler Odası Başkanı Şaziye Kahramanlı, Kocaeli Kamyoncular Odası Başkanı Hakan Zorlu, Kocaeli Mobilyacılar ve Marangozlar Odası Başkanı Kocaeli Orhan Arguner, Elektrikçiler Odası Başkanı İrfan Celap, Kocaeli Tuhafiyeciler Odası Başkanı Mehmet Eken, Gebze Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Nejat Kar, Gebze Şoförler Odası Başkanı Necati Kaya, Gebze Berberler Odası Başkanı Metin Yaşar, Gebze Bakkallar Odası Başkanı Secaattin Aydın, Körfez Şoförler Odası Başkanı Ali Karadeniz, Derince Şoförler Odası Başkanı Yaşar Tuncer, Derince Bakkallar Odası Başkanı Osman Koçyiğit, Derince Minibüsçüler Odası Başkanı Burhan Soydaş ile esnafın yoğun katılım gösterdiği program, kahvaltı ile başladı.

BÜYÜKAKIN TEK TEK ZİYARET ETTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, kahvaltıda oda başkanlarından ve esnaftan taleplerini dinledi. Başkan Büyükakın, kent ticaretinin kalbi olarak gördükleri esnafın her zaman yanında olduklarını vurguladı. Kahvaltı sonrası bölge esnafını tek tek dolaşan Tahir Büyükakın, hayırlı kazançlar diledi. Esnaf bu ziyaretlerden ve Başkan Büyükakın’ın kendilerine yönelik çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, “Sizden çok memnunuz Başkanım” dedi. Tahir Büyükakın da esnafa değer katacak projeler üretmeye devam edeceklerinin altını çizerek, “Emekleriyle şehrimize değer katan esnafımızla her fırsatta omuz omuzayız” ifadesini kullandı.