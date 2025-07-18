Kocaeli Gölcük Anıtpark’ta 30 Temmuz Çarşamba günü, Uluslararası Kafkas Folklor Etkinliği düzenlenecek.KOCAELİ (İGFA) - Kafkas halk oyunları, muhteşem gösterileri ile Gölcüklülere unutulmaz bir akşam daha yaşatacak. Gölcük Belediyesi, Marmara Kafkas Gürcü Federasyonu, Gölcük Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği iş birliğinde; geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Kafkas Folklor Etkinliği, 30 Ağustos Çarşamba günü saat 20.30’da Anıtpark’ta başlayacak. Etkinlikte; Türkiye ve Gürcistan’dan gelecek Kafkas halk oyunları ekipleri, Kafkas halk oyunlarının birbirinden güzel örneklerini sergileyecekler.

KAFKAS KÜLTÜRÜ ANITPARK’A TAŞINIYOR

Anıtpark’ta kurulacak sahnede; Orhangazi Kafkas Folklor ve Gürcü Kültür Derneği Okro Halk Dansları Topluluğu ile Gürcistan Batum Mtatsminda Halk Dansları Topluluğu, halk oyunları ve yerel müzikleri Gölcüklü’lerin beğenisine sunacaklar.

BAŞKAN SEZER’DEN ANITPARK’A DAVET

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer; izleyenlere eşsiz bir kültürel paylaşım yapılacak olan etkinliğe hemşehrilerini davet etti.