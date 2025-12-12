İzmit Belediyesi'nin uygun fiyatlı ve kaliteli et ürünlerini vatandaşlara ulaştırdığı Halk Et Mobil Aracı, Belediye Meydanı'nda hizmet verdi. Ekonomik koşulların zorlaştığı günlerde vatandaşlara önemli destek sağlayan uygulama yoğun ilgi gördü

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi'nin vatandaşlara uygun fiyatlı ve kaliteli et ürünleri ulaştırmak amacıyla sürdürdüğü Halk Et Mobil Aracı uygulaması yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Son olarak İzmit Belediye Meydanı'nda hizmet veren mobil araç, ekonomik sıkıntıların arttığı bu dönemde vatandaşlara önemli bir destek sundu. Uygun fiyatlı et ürünlerine ulaşmak için sıraya giren vatandaşlar, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Halk Et'ten faydalanmak için Meydan'a gelen Gürsel Doğan, 'Ekonomik nedenlerden dolayı Halk Et'e geldim. Buradaki hizmetten oldukça memnunum. Günlük hayatta bizi en çok ekonomi zorluyor. Halk için yararlı bir hizmet olmuş' dedi.