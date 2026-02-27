İzmit Belediyesi, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıtırken vatandaşları da bağış yaparak dayanışmaya destek olmaya davet ediyor

KOCAELİ (İGFA) -İzmit Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik gıda kolisi dağıtımını sürdürüyor.

Sosyal Hizmet Uzmanı Hümeyra Gürbüz, kolilerde temel gıda ürünlerinin yer aldığını belirterek, İzmit'te ikamet eden tüm vatandaşların başvuruda bulunabileceğini ifade etti. Gürbüz ayrıca hayırsever vatandaşların bağış yaparak bu dayanışma seferberliğine katkı sağlayabileceğini vurguladı. Başvurular belediyenin internet sitesi üzerinden ya da Sosyal Hizmetler Müdürlüğü aracılığıyla yapılabiliyor.

'DAYANIŞMA RUHUNU YAŞATIYORUZ'

İzmit Belediyesinde görev yapan Sosyal Hizmet Uzmanı Hümeyra Gürbüz konuyla ilgili olarak, ' Ramazan ayı boyunca gıda kolilerimizi ihtiyaç sahibi hemşerilerimize ulaştırmaya devam ediyoruz. Kolilerimizin içinde bakliyat, yağ, şeker gibi temel ihtiyaç ürünleri bulunuyor. İzmit Belediyesi olarak, İzmit'te ikamet eden tüm vatandaşlarımız başvuruda bulunabilir. Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz tarafından özenle hazırlanan kolilerimizi, ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırarak bu mübarek ayın paylaşma ve dayanışma ruhunu hep birlikte yaşatıyoruz.

Siz de bu dayanışma seferberliğine destek olmak, Ramazan kolilerinin daha fazla haneye ulaşmasına katkı sağlamak isterseniz bağışta bulunabilirsiniz. Küçük bir destek, bir ailenin sofrasında büyük bir mutluluğa dönüşebilir. Başvurularınızı web sitemiz üzerinden kolayca yapabilir ya da Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüzü arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz. Ramazan'ın bereketini ve paylaşmanın huzurunu birlikte çoğaltmak dileğiyle' ifadelerini kullandı.