Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, Ramazan ayı dolayısıyla Ağrı Sporcu Eğitim Merkezi'nde kalan genç sporcularla iftar sofrasında bir araya geldi.

AĞRI (İGFA) - Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, sporcularla aynı sofrayı paylaşarak onların eğitim süreçleri, talepleri ve gelecek hedefleri hakkında birebir görüş alışverişinde bulundu. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, genç sporcuların hem sportif hem de akademik gelişimlerine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Sporcuların sorun ve beklentilerini dinleyen Müdür Çelebi, kendi deneyim ve tecrübelerini de gençlerle paylaşarak motivasyon mesajı verdi.

Türkiye'nin spor geleceğini inşa eden gençlerin disiplinli ve karakterli bireyler olarak yetişmesinin önemine dikkat çekildi.

İftar programında konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, 'Gençlerimizin hem eğitim hem de spor hayatlarında en iyi imkânlara kavuşmaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sporcu Eğitim Merkezimizde kalan evlatlarımızın her zaman yanındayız' dedi.

Program, birlik ve beraberlik mesajlarıyla sona ererken, genç sporcuların başarıları için her türlü desteğin süreceği vurgulandı.