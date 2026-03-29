Çınar Çocuk Evleri'nin 2026-2027 dönemi ön kayıt başvuruları 28 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında yüz yüze yapılacak

KOCAELİ (İGFA) - Çınar Çocuk Evleri'nin 2026-2027 eğitim öğretim yılı için ön kayıt süreci başladı. Başvurular, 28 Mart ile 4 Nisan tarihleri arasında İZGİM Kadın Girişimciler Merkezi'nde yüz yüze gerçekleştirilecek ve gerekli evrakların teslim edilmesi gerekecek.

Başvuru kapsamında farklı çocuk evleri için yaş kriterleri de belirlendi. Yeşilova Çınar Çocuk Evi'ne 2021, 2022 ve 2023 doğumlu çocuklar kabul edilecek. Tüysüzler, Şirintepe, Erenler, Tepeköy ve Turgut Çınar Çocuk Evleri için ise 2021 ve 2022 doğumlu çocuklar için başvuru alınacak. Başvuru sürecine ilişkin detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 318 00 00 numaralı telefon üzerinden 4739 ve 4742 dahili hatları arayabilirler.

Ön kayıt süreciyle ilgili bilgi veren Çınar Çocuk Evleri Birim Sorumlusu Esra Gündüz, 'Bugün itibariyle tüm Çınar Çocuk Evlerimizin ön kayıt süreci başladı. 4 Nisan'a kadar başvuru sürecimiz devam edecek. Vatandaşlar Mehmet Ali Paşa Mahallesinde bulunan İZGİM Kadın Girişimciler Merkezine gelerek Yeşilova, Tepeköy, Tüysüzler, Erenler, Şirintepe ve Turgut'ta yeni açacağımız kreşimiz için başvurularını yapabilirler. 3-4-5 yaş grubu öğrencilerine hizmet veriyoruz' dedi.