Bursa'da Nilüfer Belediyesi, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (E-KPSS) hazırlanan lise, ön lisans ve lisans mezunu bireylere yönelik ücretsiz kurs programı başlatıyor. Dersler, Aralık ayında Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Merkezi'nde başlayacak.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, engelli bireylerin kamuda istihdam olanaklarını artırmak ve sınav süreçlerinde destek olmak amacıyla önemli bir adım atıyor.

Nilüfer Belediyesi, bu kapsamda Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (E-KPSS) için ücretsiz bir hazırlık kursu düzenliyor. Lise, ön lisans ve lisans düzeyindeki mezunlara yönelik hazırlanan program, Aralık ayı itibarıyla başlayacak.

Eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek hedefiyle açılan kurs, Nilüfer Belediyesi Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Program kapsamında adaylara, sınav müfredatına uygun olarak Türkçe, matematik, tarih ve coğrafya dersleri verilecek. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde yürütülecek derslerle, engelli bireylerin sınav stresiyle başa çıkmaları ve eksik oldukları konularda kendilerini geliştirmeleri hedefleniyor.

Ücretsiz olarak sunulan E-KPSS kursundan yararlanmak ve kayıt yaptırmak isteyen adaylar, 0224 245 34 46 numaralı telefon üzerinden detaylı bilgi alabiliyor.