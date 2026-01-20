Eğitimde fırsat eşitliği ve nitelikli öğretim hedefiyle çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi Çınar Akademi, 2026-2027 eğitim öğretim yılı için öğrenci kabul sınavını 7-8 Şubat tarihlerinde gerçekleştirecek

İZMİR (İGFA) - Eğitimde fırsat eşitliği ilkesini merkeze alarak nitelikli öğretim anlayışıyla çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi Çınar Akademi, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öğrenci kabul süreci kapsamında 'Kurum Kabul Sınavı' düzenliyor. Sınav, 7-8 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Düzenlenecek sınav ile aday öğrencilerin akademik başarı düzeyleri ölçülerek yeni eğitim öğretim yılına yönelik planlamalar yapılacak. Sınav sonucunda Çınar Akademi'ye kabul edilen öğrenciler, bireysel ihtiyaçları ve başarı düzeyleri doğrultusunda hazırlanacak özel eğitim programlarıyla desteklenecek.

SON BAŞVURU TARİHİ 4 ŞUBAT

'Kurum Kabul Sınavı', 2025-2026 eğitim öğretim yılında 6, 7, 10 ve 11. sınıfta öğrenim gören; 2026-2027 eğitim öğretim yılında ise 7, 8, 11 ve 12. sınıf olacak öğrenciler için düzenlenecek. Sınavlar, Çınar Akademi LGS Binası ile Çınar Akademi YKS Binası'nda yapılacak. Sınava katılmak isteyen öğrenciler için son başvuru tarihi 4 Şubat olarak açıklandı.

Başvurular, https://cinarakademi.izmit.bel.tr/On-Kayit-Formu adresinden yapılacak.