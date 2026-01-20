İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen 'Şiddetle Mücadelede Yerel Yönetimlerin Rolü' eğitim programında toplumsal cinsiyet eşitliği, şiddet türleri, hukuki mekanizmalar, yerel yönetimlerin sorumlulukları ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği ve Ankara Barosu Gelincik Merkezi iş birliğinde hazırlanan 'Şiddetle Mücadelede Yerel Yönetimlerin Rolü' eğitim programına ev sahipliği yaptı.

Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitim programında, toplumsal cinsiyet eşitliği ve şiddetle mücadele çok yönlü olarak ele alındı. Ankara Barosu Gelincik Merkezi avukatları Cemre Arı ve Nur Banu Satılmış'ın konuşmacı olarak katıldığı programda; şiddetin temelleri, türleri ve toplumsal boyutları, hukuki mekanizmalar ile yerel yönetimlerin bu alandaki sorumlulukları masaya yatırıldı.

AVUKATLAR DENEYİMLERİNİ AKTARDI

Gün boyu süren eğitimde Avukat Cemre Arı, Gelincik Merkezi'nin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verirken, toplumsal cinsiyet eşitliği ve şiddetin nedenleri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Mesleki deneyimlerinden örnekler paylaşan Arı, şiddetin farklı türlerini ve toplum üzerindeki etkilerini somut vakalarla anlattı.

Avukat Nur Banu Satılmış ise 6284 sayılı kanun başta olmak üzere, şiddetle mücadelede kullanılan hukuki mekanizmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Yerel yönetimlerin görev ve sorumlulukları ile iyi uygulama örneklerinin ele alındığı eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinde çözüm önerileri ve genel değerlendirme ile sona erdi.