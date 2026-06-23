AK Parti önceki dönem Ağrı Merkez İlçe Başkanı ve iş insanı Ömer Tahtalı, Ağrılı şair Barış Özmen'in 'Kar Yağınca Gel' adlı şiir kitabını kent kültürü açısından önemli bir eser olarak değerlendirerek Ağrılı yazarların kitaplarının kentteki bütün kütüphanelerde yer alması gerektiğini söyledi.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - Ağrılı şair Barış Özmen, İmbik Yayınları tarafından yayımlanan 'Kar Yağınca Gel' adlı şiir kitabını AK Parti önceki dönem Ağrı Merkez İlçe Başkanı ve iş insanı Ömer Tahtalı'ya hediye etti. Gerçekleşen buluşmada kitabı inceleyen Tahtalı, eserin Ağrı'nın kültürel birikimini, memleket sevgisini ve Anadolu insanının duygu dünyasını şiir diliyle yansıttığını belirterek Barış Özmen'i çalışmasından dolayı kutladı.

'AĞRILI YAZARLARIN ESERLERİ BÜTÜN KÜTÜPHANELERDE BULUNMALI'

Ağrı'nın yetiştirdiği şair ve yazarların daha fazla desteklenmesi gerektiğini ifade eden Ömer Tahtalı, yerel edebiyatçıların eserlerinin kentteki okul, üniversite ve halk kütüphanelerinde okuyucuyla buluşturulmasının önem taşıdığını söyledi.

Tahtalı, 'Ağrı'da yetişen yazar ve şairlerimizin eserleri, Ağrı'daki bütün kütüphanelerde mutlaka bulunmalıdır. Kendi değerlerimizi önce biz tanımalı, sahiplenmeli ve gelecek kuşaklara aktarmalıyız. Barış Özmen'in 'Kar Yağınca Gel' adlı eseri de memleketimizin duygusunu, kültürünü ve edebî birikimini yansıtan kıymetli bir çalışmadır' dedi.

'ÖZMEN'İN ŞİİRLERİNDE AĞRI'NIN RUHU HİSSEDİLİYOR'

Barış Özmen'in şiirlerinde samimi ve güçlü bir anlatım kullandığını belirten Tahtalı, eserde sevda, hasret, memleket sevgisi, toplumsal duyarlılık, yolculuk ve kahramanlık gibi temaların öne çıktığını ifade etti.

Tahtalı, 'Barış Özmen'in şiirlerinde Ağrı'nın karını, dağlarını, insanını, hasretini ve umudunu görmek mümkün. Şiirleri yalnızca kişisel duyguları değil, bu topraklarda yaşayan insanların ortak hafızasını da yansıtıyor. Halk şiiri geleneğini günümüzün duygu ve meseleleriyle buluşturan değerli bir eser ortaya koymuş. Ağrı'nın kültür ve edebiyat hayatına sunduğu katkıdan dolayı kendisini kutluyorum' diye konuştu.

HALK ŞİİRİ GELENEĞİNİ ESERİNE TAŞIDI

1982 yılında Ağrı'da dünyaya gelen Barış Özmen, halk şiiri geleneğinden beslenen çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Özmen'in 'Ahmed-i Hani', 'Beyaz Ağrı', 'Anne', 'Ah Leyla', 'Aşkın Beş Şartı' ve 'Arakan' başta olmak üzere farklı temalarda kaleme aldığı şiirleri çevrim içi edebiyat arşivlerinde de yer alıyor.

İmbik Yayınları tarafından yayımlanan 'Kar Yağınca Gel' adlı eserinde sevda, hasret, memleket sevgisi, toplumsal duyarlılık, yolculuk ve kahramanlık temalarını işleyen Özmen, şiirlerinin önemli bir bölümünde hece ölçüsünü kullandı. ISBN numarası 9786255641205 olan kitap, halk şiiri geleneğini günümüzün duygu dünyasıyla buluşturan yapısıyla okuyucuyla buluştu.

Kitapta yer alan 'Bu topraklarda umutlar kar yağınca yeşerir' ifadesi ise eserin Ağrı'nın coğrafyası, kültürü ve insanıyla kurduğu bağı ortaya koyan sözlerden biri oldu.

Barış Özmen'in şiirlerinde geleneksel halk edebiyatının ölçü, ritim ve anlatım biçimleriyle günümüz insanının duyguları bir araya geliyor. Yerel kültürden beslenen şiirler, sevgi, ayrılık, umut, memleket özlemi ve toplumsal meseleler üzerinden geniş bir okuyucu kitlesine sesleniyor.

'Kar Yağınca Gel' adlı eser, Anadolu'nun duygu dünyasını çağdaş bir anlatımla yansıtırken halk şiiri geleneğinin yaşatılmasına ve Ağrı'nın yerel edebiyat birikiminin görünür hâle gelmesine de katkı sunuyor.

ÖZMEN'DEN TAHTALI'YA TEŞEKKÜR

Barış Özmen de Ağrılı şair ve yazarlara verdiği destekten dolayı Ömer Tahtalı'ya teşekkür ederek imzaladığı 'Kar Yağınca Gel' adlı şiir kitabını kendisine takdim etti. Buluşmada Ağrı'da edebiyatın geliştirilmesi, yerel yazarların eserlerinin daha geniş okuyucu kitlelerine ulaştırılması, gençlerin şiir ve edebiyata teşvik edilmesi ve Ağrılı yazarların kitaplarının kentteki kütüphanelere kazandırılması konusunda yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.