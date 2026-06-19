İzmit Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, yaz etkinlikleri kapsamında okulların kapanması öncesinde öğrencilere ikramlıklar dağıtıyor
KOCAELİ (İGFA) - Eğitime ve öğrencilere yönelik desteklerini aralıksız sürdüren İzmit Belediyesi, eğitim-öğretim yılının son günlerine yaklaşırken çocukları unutmadı.
Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde organize edilen program dahilinde, öğrencilere yönelik ikramlık dağıtımı gerçekleştirildi.
İzmit Belediyesi Aşevi'nde hijyenik ve sağlıklı koşullarda üretilen ikramlıklar, 28 Haziran İlkokulu'nda öğrencilere dağıtıldı. Planlama doğrultusunda, önümüzdeki hafta da kentin farklı noktalarındaki okullarda öğrencilere ikramlık ulaştırılmaya devam edilecek.