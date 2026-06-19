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İzmit Belediyesi Aşevi'nde hijyenik ve sağlıklı koşullarda üretilen ikramlıklar, 28 Haziran İlkokulu'nda öğrencilere dağıtıldı. Planlama doğrultusunda, önümüzdeki hafta da kentin farklı noktalarındaki okullarda öğrencilere ikramlık ulaştırılmaya devam edilecek.

KOCAELİ (İGFA) - Eğitime ve öğrencilere yönelik desteklerini aralıksız sürdüren İzmit Belediyesi, eğitim-öğretim yılının son günlerine yaklaşırken çocukları unutmadı.

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