Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent genelinde huzur, düzen ve çevre temizliğini sağlamak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Bu kapsamda görev yapan bisikletli zabıta ekipleri, son olarak Kanlıkavak Parkı'nda kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Parkı kullanan vatandaşlarla görüşen ekipler, 'Tertemiz Eskişehir' çalışmaları kapsamında çevre temizliği konusunda bilgilendirmelerde bulunarak ortak yaşam alanlarının korunmasının önemine dikkat çekti.

Denetimler sırasında özellikle park içerisinde belirlenen alanlar dışına araç park edilmemesi, çevreye çöp atılmaması ve yeşil alanların özenle kullanılması konularında vatandaşlara uyarılarda bulunan ekipler, kurallara uyulmasının hem çevrenin korunmasına hem de kent estetiğine katkı sağlayacağını ifade etti.