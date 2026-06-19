Maltepe Belediyesi, aileler için İstanbul Boğazı'nda deniz yolculuğu programı düzenledi. Maltepeliler, iki denizin birleştiği İstanbul Boğazı'nda keyifli bir yolculuk yaparak komşuluk ilişkilerini güçlendirdi.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, aileler için boğaz turu düzenledi. İstanbul Boğazı'ndaki gezi programında ilçe sakinleri Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nden 5 otobüsle yola çıkarak Üsküdar Belediyesi'nin iskelesine ulaştı. Maltepeliler, Üsküdar Belediyesi'nin Valide Sultan gemisiyle dünyanın en dar ve stratejik su yollarından biri olan, iki denizin birleştiği İstanbul Boğazı'nda keyifli bir yolculuğa çıktı.

Katılımcılar martıların eşliğinde Dolmabahçe Sarayı, Ortaköy Cami, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Bebek Koyu ve Kız Kulesi başta olmak Boğaziçi'nin eşsiz tarihi ve kültürel mirasını barındıran yapılarını, yalılarını ve koylarını denizden seyretti.

Aile üyeleriyle keyifli bir deniz yolculuğu yapan Maltepeliler, aynı masada bir araya geldikleri mahalle sakinleriyle de İstanbul'un simgelerinden çay ve simit ikramı eşliğinde sohbet edip yeni dostluklar ve komşuluk ilişkileri kurdular.

Maltepeliler, Türkiye'nin farklı yörelerinden halk oyunları icra edip halay çekerek birlik ve beraberliklerini gösterdiler.