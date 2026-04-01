A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off finalinde Kosova'yı İzmitli Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 yenerek Dünya Kupası biletini aldı. İzmit Kent Meydanı'nda kurduğu dev ekranda final coşkusunu Kocaelililere yaşatan Büyükşehir Belediyesi kenti adeta bayram yerine çevirdi.

KOCAELİ (İGFA) -Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, milli birlik ve beraberlik duygusunun güçlenmesi adına A Milli Futbol Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off finalinde Kosova ile deplasmanda oynadığı kritik mücadeleyi İzmit Kent Meydanı'nda dev ekranda yayınladı.

Ay-Yıldızlı formaları giyen, Büyükşehir Belediyesi'nin dağıttığı bayrakları ellerinden düşürmeyerek maç coşkusunu hep birlikte ve omuz omuza yaşayan Kocaelililer, Kosova'daki 1-0'lık tarihi zafere dev ekranda tanıklık etti.

GOL, İZMİTLİ KEREM'DEN

Kocaelililer, milli heyecana Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu dev ekranda ortak olarak millilere omuz omuza destek verdi. Kent Meydanı'nı tıka basa dolduran ve millilerimizin sahadaki azmine tezahüratlar ile eşlik eden Kocaelili futbolseverler, İzmitli Kerem Aktürkoğlu'nun 53. dakikada kaydettiği golle adeta sevinç yumağı oluşturdu. Milli Takımımızın geliştirdiği her atakta büyük bir heyecan yaşayan Kocaelililer, maçın bitiş düdüğü ile birlikte İzmit Kent Meydanı'nı bayram yerine çevirdi. 'Kırmızı-Beyaz... Şampiyon Türkiye' tezahüratıyla meydanı adeta inleten Kocaelililer, Milli Takımımızın Dünya Kupası vizesi almasının gururunu hep birlikte yaşadı. Ay-Yıldızlı ekibin zaferi doyasıya kutlanırken, meydanda oluşan birlik ve beraberlik görüntüleri geceye damga vurdu.

BEKLE BİZİ DÜNYA KUPASI

24 yıllık hasrete son vererek 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı elde eden A Milli Takımımız, D Grubu'nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile karşılaşacak. Dünya Kupası maçları ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında oynanacak.