Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 Dünya Kupası play-off finalinde Kosova'yı mağlup ederek Dünya Kupası finallerine katılmaya hak kazanan A Millî Futbol Takımı'nı tebrik etti ve başarılar diledi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 Dünya Kupası play-off finalinde Kosova'yı yenerek Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan A Millî Futbol Takımımızı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Millî Takım'ın 24 yıl aradan sonra futbolun en büyük sahnesi olan Dünya Kupası'nda ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandıracak olmasının büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.

'Bizim Çocuklar' olarak hitap ettiği Milli Takıma Dünya Kupası'nda Avustralya, Paraguay ve ABD ile oynayacakları grup maçlarında başarılar dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, takımın finale kadar ilerlemesini ümit ettiğini belirterek, 'Ay yıldızlı formayı zaferden zafere taşıyacağına ve milletimizin göğsünü kabartacağına inancımız tamdır' ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Tüm sporcularımızı alınlarından öpüyorum' dedi.

https://twitter.com/RTErdogan/status/2039081383050567971