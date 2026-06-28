İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yılı, Kültür Tepesi Atatürk Anıtı'ndaki çelenk sunma töreniyle kutlandı. Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve protokolün katıldığı etkinlik, Bağçeşme Şehit Mezarlığı'ndaki anma programıyla sona erdi.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yılı dolayısıyla düzenlenen kutlama programı, Kültür Tepesi Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilen çelenk sunma töreniyle başladı. Programa İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, Deniz Eğitim ve Öğretim Garnizon Komutanlığından Deniz Albay İsmail Kartal, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit İlçe Jandarma Komutanı Gökhan Kızıltaş ile protokol üyeleri katıldı. Tören sırasında 28 Haziran Ortaokul Öğrencisi İkra Nur Berber günün anlam ve önemini anlatan şiir okudu.

'EN ONURLU SAYFALARDAN BİRİ'

Kültür Tepesi Atatürk Anıtı'nda gerçekleşen çelenk sunma töreninde konuşan Fatma Başkan, 'Bugün burada, İzmit'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümünde; aynı gururu, aynı heyecanı ve aynı minnet duygusunu paylaşıyoruz. 28 Haziran, İzmit'in yeniden nefes aldığı, karanlıktan aydınlığa yürüdüğü, bağımsızlık iradesinin sokak sokak, ev ev, yürek yürek büyüdüğü kutlu bir gün. Bu topraklar, işgalin acısını gördü. Bu şehir, yokluğu, korkuyu, baskıyı, ayrılığı yaşadı. Ama İzmit hiçbir zaman teslimiyeti kabul etmedi. Çünkü bu şehirde vatan sevgisi vardı. Bu şehirde cesaret vardı. Bu şehirde bayrağına, toprağına, geleceğine sahip çıkan insanlar vardı. İzmit'in kurtuluş hikâyesi, milletimizin bağımsızlık mücadelesinin en onurlu sayfalarından biridir. Yahya Kaptan'ın cesareti, Kara Fatma'nın direnişi, İpsiz Recep'in gözü pekliği, Mevlüt Efendi'nin fedakârlığı ve adını bildiğimiz bilmediğimiz nice kahramanın mücadelesi; bugün üzerinde özgürce yaşadığımız bu kentin mayasında vardır. 28 Haziran 1921'de Türk kuvvetlerinin İzmit'e girişiyle birlikte bu şehir, esaretten kurtulmuş; bayrağına, hürriyetine ve onuruna yeniden kavuşmuştur. Bugün bizlere düşen görev, bu büyük mirası törenlerde anmakla sınırlı değildir. Bizlere düşen görev; Cumhuriyet'e, bağımsızlığa, demokrasiye, eşitliğe ve bu kentin ortak hafızasına sahip çıkmaktır. Çünkü kurtuluş, geçmişte kazanılmış bir zafer olduğu kadar, geleceğe bırakılması gereken büyük bir emanettir' dedi.

'KUTLU OLSUN'

İzmit'te, bu emaneti taşımanın sorumluluğunu yüreklerde hissettiklerini ifade eden Başkan Hürriyet, 'Çocuklarımız bu kentin sokaklarında özgürce yürüyebiliyorsa, bayrağımız gökyüzünde gururla dalgalanıyorsa, bugün burada başımız dik durabiliyorsak; bunu vatan uğruna canını, emeğini, ömrünü ortaya koyan kahramanlarımıza borçluyuz. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, İzmit'in kurtuluş mücadelesinde emeği geçen tüm kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla, rahmetle ve minnetle anıyorum. İzmit'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yılı kutlu olsun. Yaşasın bağımsızlık. Yaşasın Cumhuriyet. Yaşasın İzmit' diye konuştu.

Program daha sonra Bağçeşme Şehit Mezarlığında Kur'an tilaveti ve karanfil sunumuyla devam etti.