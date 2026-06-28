Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, aile içi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında vatandaşlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yaptı.

ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında vatandaşlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

Komutanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'KADES, bir telefon kadar yakınınızda.' mesajına yer verilerek, uygulamanın kullanımına ilişkin vatandaşlara bilgi verildiği belirtildi.

Açıklamada, aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarının önüne geçilmesi amacıyla yürütülen farkındalık çalışmaları kapsamında vatandaşlara KADES uygulamasının nasıl kullanılacağının anlatıldığı ifade edildi. Komutanlık, benzer bilgilendirme faaliyetlerinin toplumda farkındalığın artırılması ve şiddetle mücadeleye katkı sağlanması amacıyla sürdürüleceğini belirtti.