İzmit Belediyesi, 2026 yılının ilk 8 ayında yaklaşık 20 ton tarımsal ürünün yanı sıra 51 kilogram ipek kozası ve 52 kilogram lavanta yağı elde ederken, Ağustos ayında nohut, aronya ve ayçiçeği hasadıyla üretim çalışmalarını sürdürecek

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Nilgün İrteni, Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleriyle birlikte belediyeye ait tarımsal üretim alanlarını ziyaret ederek sezon boyunca sürdürülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Gerçekleştirilen üretim ve hasat çalışmalarıyla topraktan elde edilen ürünler, farklı belediye hizmet noktalarında değerlendirilerek İzmitlilerin hizmetine sunuluyor.

İzmit Belediyesi'nin kent genelinde tarımsal üretimi desteklemek, üretim kapasitesini artırmak ve elde edilen ürünleri sosyal hizmetlerde değerlendirmek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında farklı üretim alanlarında incelemelerde bulunuldu. Sezonluk sebze bahçelerinin yanı sıra aronya ve lavanta bahçelerini gezen İrteni, 2026 yılında ikinci kez deneme üretimi gerçekleştirilen nohut alanını ve seraları da ekiplerle birlikte inceledi.

8 AYDA YAKLAŞIK 20 TON ÜRÜN HASAT EDİLDİ

İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğünün 2026 yılının ilk 8 ayındaki çalışmaları kapsamında yaklaşık 20 ton tarımsal ürün hasat edildi. Hasat edilen ürünler arasında 5 bin kilogram buğday, 1.120 kilogram arpa, 4.756 kilogram istiridye mantarı, 1.547 kilogram balkabağı, 1.420 kilogram çilek, 1.673 kilogram salatalık, 1.314 kilogram domates, 791 kilogram bakla, 473 kilogram kabak, 382 kilogram mor lahana, 364 kilogram turp, 235 kilogram biber, 186 kilogram patlıcan ve 170 kilogram pırasa yer aldı. İstiridye mantarı üretiminin kış sezonunda da devam etmesi planlanırken, mevcut yazlık sebze alanlarında hasat çalışmaları da sürdürülüyor.

Tarımsal üretimin yanı sıra farklı alanlarda da üretim çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi, İpek Böceği Besleme Evinde yürütülen çalışmalar sonucunda 51 kilogram ipek kozası elde etti. Lavanta bahçelerinde gerçekleştirilen hasat sonucunda ise toplam 52 kilogram lavanta yağı üretildi.

AĞUSTOS AYINDA YENİ HASATLAR YAPILACAK

İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, Ağustos ayında da üretim ve hasat çalışmalarına devam edecek. Bu kapsamda nohut, aronya ve ayçiçeği hasadının gerçekleştirilmesi planlanırken, mevcut yazlık sebze bahçelerinde yetiştirilen ürünlerin hasadı da sürdürülecek.