Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE), Temmuz ayında yıllık yüzde 18,81, aylık yüzde 2,31 yükseldi. Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 84,34 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular grubunda gerçekleşti.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Temmuz ayına ilişkin Tarım-ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre Tarım-ÜFE, Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,31 arttı. Endekste yıllık artış yüzde 18,81 olurken, yılbaşına göre artış yüzde 10,22, on iki aylık ortalamalara göre artış ise yüzde 35,12 olarak gerçekleşti.

Sektörler bazında aylık değişimlere bakıldığında, tarım ve avcılık ürünleri ile ilgili hizmetlerde yüzde 2,52 artış kaydedildi. Balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri ve balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 0,82 artış görülürken, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde fiyatlar yüzde 1,66 geriledi.

Ana gruplarda ise çok yıllık bitkisel ürünler yüzde 8,33, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünler yüzde 0,67 arttı. Tek yıllık bitkisel ürünlerde ise yüzde 0,62 düşüş yaşandı.

EN YÜKSEK YILLIK ARTIŞ SEBZEDE

Alt gruplar içinde yıllık bazda en yüksek artış yüzde 84,34 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular grubunda gerçekleşti. Aylık bazda en yüksek fiyat düşüşü ise yüzde 13,61 ile tropikal ve subtropikal meyveler grubunda görüldü.

Veriler, Temmuz ayında tarım üreticisinin fiyatlarında aylık artışın sürdüğünü, ancak yıllık artışın alt gruplar arasında önemli farklılıklar gösterdiğini ortaya koydu.