TÜİK'in Temmuz ayı Konut ve İş Yeri Satış İstatistikleri'ne göre konut satışlarında düşüş sürerken, ipotekli satışlarda dikkat çekici artış kaydedildi. İlk el konut satışları yıllık yüzde 8,6, ikinci el satışlar ise yüzde 20,8 azaldı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2026 Konut ve İş Yeri Satış İstatistikleri'ni yayımladı. Buna göre Türkiye genelinde ilk el konut satışları Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,6 azalarak 42 bin 529 oldu. İkinci el konut satışları ise yüzde 20,8 düşüşle 81 bin 74 olarak gerçekleşti.

Toplam satışlar içinde ilk el konutların payı yüzde 34,4, ikinci el konutların payı yüzde 65,6 oldu.

İPOTEKLİ SATIŞLARDA YÜZDE 23,7 ARTIŞ

Temmuz ayında ipotekli konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,7 artarak 23 bin 888 oldu. Diğer konut satışları ise yüzde 23,1 azalarak 99 bin 715'e geriledi.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 19,3 olarak gerçekleşirken, diğer satışların payı yüzde 80,7 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre de konut piyasasında aylık düşüş görüldü. İlk el konut satışları bir önceki aya göre yüzde 5,1, ikinci el konut satışları ise yüzde 5,4 azaldı.

YABANCILARA 2 BİN 120 KONUT SATILDI

Yabancılara yapılan konut satışları Temmuz ayında yıllık bazda yüzde 1,9 artarak 2 bin 120 oldu. Yabancılara yapılan satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 1,7 olarak kaydedildi.

Ocak-Temmuz döneminde ise yabancılara yapılan konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 azalarak 11 bin 203 oldu.

Temmuz ayında yabancılara en fazla konut satışı 394 ile Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı. Rusya'yı 189 satışla İran ve 145 satışla Ukrayna vatandaşları izledi.

İŞ YERİ SATIŞLARINDA İLK ELDE ARTIŞ

İş yeri satışlarında ise ilk el ve ikinci el satışlar farklı yönlerde seyretti. Temmuz ayında ilk el iş yeri satışları yıllık bazda yüzde 16,4 artarak 5 bin 777 olurken, ikinci el iş yeri satışları yüzde 12,2 azalarak 10 bin 956 olarak gerçekleşti.

İpotekli iş yeri satışları da dikkat çekici bir artış gösterdi. Temmuz ayında ipotekli iş yeri satışları yüzde 57,6 artarak 695 olurken, diğer iş yeri satışları yüzde 5,7 azalarak 16 bin 38'e geriledi.

Takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ilk el iş yeri satışları yıllık yüzde 16,5 artarken, ikinci el satışlar yüzde 12,2 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise ilk el iş yeri satışları aylık yüzde 8,2 artarken, ikinci el satışlar yüzde 3,1 geriledi.