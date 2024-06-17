İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Muhammet Ertürk, Temizlik İşleri Müdürlüğü personelinin Kurban Bayramı’nı kutladıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Kurban Bayramı’nda da İzmit’in dört bir yanında çalışmalarına devam ediyor. Belediye Başkan Yardımcısı Muhammet Ertürk, Temizlik İşleri Müdürü Sedat Çakır ve Genel İş Kocaeli Şube Başkanı Vedat Küçük, mesai saati öncesi şantiyeye geçerek tüm personelin Kurban Bayramı’nı kutlayarak bu bayram da İzmitlilere verdikleri hizmetlerden ötürü teşekkür etti.

Kaynak: igf