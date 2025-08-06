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Minik çevreciler “Plastiksiz Gelecek” için buluştu

Vatandaşların talepleri doğrultusunda hayata geçirilen çalışma, bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.

Toplam 210 metrekarelik alana yapılan sundurma, mahalle sakinlerinin cemiyet, mevlit ve toplantı gibi çeşitli etkinliklerinde konforlu bir alan sunacak.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda Orhaniye Mahallesinde sosyal alan ihtiyacını karşılamak adına sundurma inşa etti.

İzmit Belediyesi, Orhaniye Mahallesi Kuloğlu Küme Evler mevkiinde mahalle halkının sosyal etkinliklerde kullanması amacıyla sundurma inşa etti KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, vatandaşlara yeni yaşam alanlarını kazandırmaya devam ediyor.

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