Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'deki teşkilat toplantısında, şu anda gayri safi milli hasılası 1 trilyon 411 milyar dolara çıkmış bir Türkiye olduğunu belirterek, "Biz göreve geldiğimizde böyle bir para yoktu? İhracatımız 36 milyar dolardı ama şimdi 250 milyar doları yakaladık. Daha iyi olacak" dedi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize İl Teşkilatı'nın toplantısına katıldı. Annesi Tenzile Erdoğan'ın Rize'de yaşadığı dönemdeki zorluklarla ilgili anılarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıllar içerisinde Türkiye'nin dönüşümüne dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda gayri safi milli hasılası 1 trilyon 411 milyar dolara çıkmış bir Türkiye var. Biz göreve geldiğimizde böyle bir para yoktu? İhracatımız 36 milyar dolardı ama şimdi 250 milyar doları yakaladık. Daha iyi olacak." diye konuştu.

"BU ADIMLARI ATARKEN, NE YAZIK Kİ KENDİ İÇİMİZDEN VURULUYORUZ"

Savunma sanayisinde Türkiye'nin geldiği noktaya dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu gelişmelerin hiç kimseyi aldatmaması gerektiğini, çok güçlü olunması durumunda İsrail'in Filistin'e yaptıklarını yapamayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şu konulara dikkati çekti:

"Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok. Sadece biz güçlü olmalıyız ki bu adımları da ne yapalım? Atalım. Eğer biz bugün İsrail'e karşı önümüze gelen evelallah lafları yapıyorsak, onlarla bütün ticareti kestiysek, ilişkilerimizi kestiysek... Çıktı bir tanesi affedersiniz, terbiyesizin teki, parlamentomuzda Mahmud Abbas konuşturulmalı. Kim bu? Yeniden Refah'ın bir tane adamı var, kafadan da galiba sıkıntısı var onun. Mahmud Abbas'ı davet etmediğimizi sana kim söylüyor? Biz davet ettik ama Mahmud Abbas maalesef bize olumlu cevap veremedi. Biz de bundan sonraki süreci ona göre işleteceğiz. Bütün bu adımları biz atarken, kendi içimizden ne yazık ki vuruluyoruz. Biz bu parlamentoyu kimlere açmadık ki? Parlamentomuzu biz evelallah hak yolda olan herkese açarız. Ama bunların bu işlerden haberi yok. Eğer bugün partinden birkaç kişi parlamentoya girdiyse sayemizde girdi, bunu gör. Ama bunu göremeyecek kadar gözü var, görmüyor."

"RİZE'DEN DE FARKLI BİR SES ÇIKMASI LAZIM"

AK Parti Rize İl Teşkilatı'na da seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'nin örnek olması gerektiğini vurguladı. Bundan sonraki süreçte bütün Rize'de yaşayanların Rize'yi farklı bir yere taşımaları gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rize'den de farklı bir ses çıkması lazım. Gerek ana kademe, gerek kadın kolları, gerek gençlik kolları bu sesi çıkarması lazım. Belediyelerimiz, olduğundan farklı çalışma ortaya koymaları lazım. Rize'de yaşayan kardeşlerimin, belediyesinden şikayetçi olmaması lazım. İşte dün ve evvelsi gün bazı doğal gaz şikayetleri vardı. Bu doğal gaz şikayetlerini de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız da yanımızdaydı. Onlar da notlarını aldılar ve oraları takip ediyorlar. İnşallah en kısa zamanda doğal gaz sıkıntılarını da gidereceğiz. Belediyelerimiz de kendi üstlerine düşen bütün görevleri yerine getirmek suretiyle Rize'de bulunmamız gereken yere bir an önce ulaşalım." diye konuştu.