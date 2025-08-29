Vatandaşlara uygun fiyatlı ve hijyenik yemek imkanı sunan İzmit Belediyesi Kent Lokantası, 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olması sebebiyle Cumartesi günü hizmet vermeyecekKOCAELİ (İGFA) - Vatandaşlara ucuz ve hijyenik yemek imkanı sunan İzmit Belediyesi Kent Lokantası, her geçen gün daha fazla ilgi görüyor. Uygun fiyatlı ve sağlıklı menüleriyle kent halkına hizmet veren lokanta, özellikle dar gelirli vatandaşların uğrak noktası haline geldi.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın resmi tatil olması nedeniyle Kent Lokantaları Cumartesi günü hizmet vermeyecek. Bayramın ardından lokantalar yeniden vatandaşlara kapılarını açarak hizmete devam edecek.