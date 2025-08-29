Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik kavramını genişleterek, yeni bir projeyi daha uygulamaya başladı. ‘Asker Çantası’ projesi ile askere gidecek olan gençlere Büyükşehir Belediyesi destek olacak. MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik faaliyetlerini genişleterek her kesime hitap etmeye devam ediyor.

Kent Lokantası, Halk Ekmek, Halk Mandıra gibi sosyal projelerle adını duyuran Manisa Büyükşehir Belediyesi yeni bir projeyi daha uygulamaya başladı.

ÇANTA İÇİNDE NELER VAR?

Asker çağına gelmiş, Manisa’da ikamet eden ihtiyaç sahibi gençlere destek olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, içinde tıraş setinden terliğine, şampuanından atletine, ayakkabı boyasından sabununa varana kadar 29 parça malzeme yer alan ‘Asker Çantası’ desteğinde bulunuyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Müdürü Murat Kul, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak yeni bir projeyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Kul, Asker çağında olan ihtiyaç sahibi gençlerin Manisa Büyükşehir Belediyesi internet sitesinden başvuru yapmaları halinde yapılacak olan değerlendirme sonrasında askere gidecek olan gençlerin ‘Asker Çantası’ projesinden yararlanabileceklerini söyledi.