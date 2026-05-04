Vali Gökmen Çiçek, Kayseri'de gençler için gerçekleştirilen önemli projeler hakkında açıklama yaptı. Vali Çiçek, ERVA Spor Okulları, GÖKTİM Akademi, Marifet Mektebi, Mektep Melikgazi ve Sensiz Olmaz projeleriyle ilgili olarak 'Kayseri'de uygulanan tüm bu projelerle hiçbir çocuğumuzu yalnız bırakmamak adına büyük bir mücadele veriliyor. Büyük bir dertle başlanan bu projelerde görev alan tüm arkadaşlarımı, hamilerimizi ve akademisyenlerimizi tebrik ediyorum. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum' dedi.

Vali Gökmen Çiçek, Kayseri'de gençler için gerçekleştirilen ERVA Spor Okulları, GÖKTİM Akademi, Marifet Mektebi, Mektep Melikgazi ve Sensiz Olmaz projeleriyle ilgili olarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Vali Çiçek paylaşımında, 'Kayseri'de gençlerimizi bağımlılıklardan korumak için çok yönlü büyük bir mücadele yürütüyoruz. Bir yandan kolluk kuvvetlerimiz yaptıkları operasyonlarla gençlerimizi zehirlemek isteyen alçaklara nefes aldırmıyorken, bir yandan da gençlerimizi yalnız bırakmamak adına çok yönlü projeler gerçekleştiriyoruz. Bu projelerin başında ERVA SPOR OKULU projesi gelmekte, 'her mahallede spor okulu açacağız' diyerek başladığımız projemizde şu ana kadar 67 SPOR OKULU açılmış, bu okullarda toplam 17 BİN SPORCU aktif lisanslı olarak spor yapmaktadır. Her bir spor okulumuzun bir sponsoru ve hamisi bulunmaktadır. Bu okulların yapımları ve yürütülmelerinin maliyetleri tamamen bu sponsorlarımız tarafından karşılanmaktadır. Spor okullarında çocuklarımızdan hiçbir ücret alınmamakta, bütün spor eşyası ve kıyafetleri yine ücretsiz temin edilmektedir. Çocuklarımızın ulusal ve uluslararası bütün mücadelelere, şampiyonalara sponsorlarımızın desteğiyle katılımları sağlanmaktadır. Her okulumuzun bir okul aile birliği mevcuttur. Spor okullarımızda sporun yanında birçok eğitim verilmektedir. Bu projede 350 antrenör, öğretmen, eğitmen, psikolojik danışman ve akademisyen görev almaktadır. Kayseri'de yürütülen bir diğer önemli proje GÖKTİM AKADEMİ'leri projesidir. Bu projeyle teknoloji meraklısı, mühendis olma hayali kuran gençlerimizi yalnız bırakmamak adına atölyeler kuruyor, öğrencilerimize imknlar oluşturuyoruz. Her bir atölyemiz, tüm ekipmanlarıyla beraber bu atölyelere hami ve sponsor olan iş insanlarımız tarafından karşılanmaktadır.

Göktim Akademi projesi, valiliğimiz himayelerinde, Melikgazi Kaymakamlığı ve Melikgazi Belediyesi iş birliğinde, Erciyes Üniversitesi ve Kayseri Üniversitesi iş birliğiyle yürütülmektedir. Gençlerimizi spora yönlendirmek için ERVA Spor Okulu projesini, teknoloji meraklısı gençlerimize imkn sağlamak için Göktim Akademileri projesini yürütürken, sosyal bilimlere, edebiyata, sosyolojiye ve felsefeye meraklı, bu konularda kendilerini yetiştirmek isteyen gençlerimizi de yalnız bırakmamak adına MARİFET MEKTEBİ ve MEKTEP MELİKGAZİ projelerini yürütüyoruz. Geleceğin mütefekkir ve münevverlerini yetiştirmek için çıktığımız bu yolda Marifet Mektebi projemizi de Talas Kaymakamlığı ve Talas Belediyesi iş birliğinde, il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerimizin destekleriyle yürütüyoruz. Yine bu projede Erciyes Üniversitesi önemli bir paydaş olarak yer almaktadır. Bu proje kapsamında yer alan öğrencilerimizi profesörlerimizle, doçentlerimizle, yazarlarımızla ve fikir adamlarımızla bir araya getiriyoruz. Bu proje de belirlenmiş hamiler ve sponsorlar tarafından desteklenmektedir.

Bütün bu projeleri yürütürken, bir de hayata dezavantajlı bir şekilde başlamış, bir şekilde suça bulaşmış çocuklarımızı da yalnız bırakmamak adına Kocasinan Kaymakamlığımız koordinesinde; Kocasinan Belediyesi ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüzün desteğiyle SENSİZ OLMAZ projesini yürütüyoruz. Bu projeye Nuh Naci Yazgan Üniversitemiz önemli bir paydaş olarak büyük katkılar sağlamaktadır. Sensiz Olmaz projesiyle suçla erken yaşta tanışmış çocuklarımızı da kendi kaderleriyle baş başa bırakmak istemiyoruz. Kayseri'de uygulanan tüm bu projelerle hiçbir çocuğumuzu yalnız bırakmamak adına büyük bir mücadele veriliyor. Büyük bir dertle başlanan bu projelerde görev alan tüm arkadaşlarımı, hamilerimizi ve akademisyenlerimizi tebrik ediyorum. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.