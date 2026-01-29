İzmit Belediyesi bünyesindeki Makine İkmal ve Bakım Onarım Müdürlüğü, yedek parça depoları, seyyar kompresör ve parça üretimi gibi yenilikçi uygulamalarla belediyede öz kaynakla teknik dönüşümü sağladı. Çalışmalar hem maliyeti düşürdü hem de hizmet sürekliliğini güçlendirdi.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, Makine İkmal ve Bakım Onarım Müdürlüğü aracılığıyla gerçekleştirdiği öz kaynaklı dönüşüm çalışmaları ile belediye hizmetlerinde hız ve verimliliği artırıyor. Yedek ve çıkma parça depoları sayesinde araçların bakım süreleri kısalırken, ekonomik ömrü devam eden parçalar sisteme kazandırılıyor.

Müdürlük, ayrıca lastik oteli kurarak mevsimlik ve anlık kullanılan lastiklerin düzenli ve güvenli depolanmasını sağladı. Atölyelerde yapılan yapısal düzenlemelerle bakım işlemleri hızlanırken iş güvenliği de artırıldı. Mevcut ekipmanların dönüştürülmesi ve mobil çözümlerle sahadaki müdahaleler daha hızlı hale getirildi. Özellikle asfalt robotu haznesinin tuzlama sistemine dönüştürülmesi ve elektrikli kompresöre motor uyarlaması ile seyyar kompresör uygulaması devreye alındı.

Freze makinesi ile parça üretiminde dışa bağımlılık azaltılırken, araç üstü disk taşlama uygulamasıyla disklerin kullanım ömrü uzatıldı. Müdürlük, bu adımlar sayesinde hem maliyeti düşürdü hem de vatandaşlara daha hızlı ve kesintisiz hizmet sunuyor.

Makine İkmal ve Bakım Onarım Müdürü Orhan Marul, 'Temel hedefimiz mevcut imkanları en doğru şekilde değerlendirmek. Düzenli ve sürdürülebilir bir yapı ile hem maliyetleri düşürdük hem de hizmet sürekliliğini güçlendirdik' ifadelerini kullandı