Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, yayımladığı videolu mesajda terörün Türkiye'nin güvenliği ve toplumsal bütünlüğünün yanı sıra ekonomik kaynakları da etkilediğine dikkat çekerek, 'Terörsüz Türkiye' hedefinin ülkenin geleceği açısından önemine vurgu yaptı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, terörün Türkiye üzerindeki ekonomik etkilerine ilişkin videolu bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda, terörün yalnızca güvenliği ve milli dayanışma ruhunu değil, ülkenin ekonomisini, geleceğini ve refahını da hedef aldığı belirtildi.

Terörle mücadele için yıllar boyunca büyük kaynaklar ayrıldığı ifade edilen videoda, bu kaynakların enerji, eğitim, sağlık, ulaştırma, sanayi ve teknoloji gibi alanlarda yapılabilecek yatırımların önüne geçtiği kaydedildi.

Videolu mesajda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Terörsüz Türkiye hedefine ulaşıldığında, kazanan 86 milyon ferdiyle tüm milletimiz, tüm memleketimiz olacaktır' sözlerine de yer verilirken, paylaşımda, terörden arındırılmış bir Türkiye hedefinin güvenlik başta olmak üzere ekonomik kalkınma ve toplumsal refah açısından da önemli bir kazanım olacağı vurgulandı.

Terör, yalnızca güvenliğimizi ve millî dayanışma ruhumuzu değil; ekonomimizi, yarınlarımızı ve refahımızı da hedef aldı.



Yıllar boyunca terörle mücadeleye ayrılan trilyonlarca dolarlık kaynak; enerjiden eğitime, sağlıktan ulaştırmaya, sanayiden teknolojiye kadar geleceğimize: pic.twitter.com/ISrGS3pB8m — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) August 6, 2026