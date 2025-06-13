İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün semt pazarlarında uyguladığı hassas terazi uygulaması, vatandaşların güvenli ve adil alışveriş yapmasını sağlayarak büyük takdir topluyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, semt pazarlarında alışveriş yapan vatandaşların haklarını korumaya yönelik uygulamalarını sürdürüyor. Pazar girişlerine yerleştirilen hassas teraziler sayesinde vatandaşlar, aldıkları ürünlerin gramajını kolayca kontrol edebiliyor.

YASAL İŞLEM BAŞLATILIYOR

Teraziler sayesinde tüketiciler, satın aldıkları ürünlerin tartımında herhangi bir haksızlık olup olmadığını anında tespit edebiliyor. Ölçüm sonuçlarında bir farklılık tespit edilmesi durumunda, ürünü satan esnaf hakkında İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yasal işlem başlatılıyor.