Kocaeli İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen mahalle etkinlikleri kapsamında, çocuklara yönelik geleneksel çocuk programının bu haftaki durağı Kuruçeşme oldu.KOCAELİ (İGFA) - Çocuk Dostu Belediyecilik anlayışı ile çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi çocukların yaz tatillerini dolu dolu geçirmesi ve geleneksel oyunlarımızı öğrenmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği Mahallelerde Geleneksel Oyun Etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Her gün bir mahallede gerçekleştirilen program geçtiğimiz akşam Kuruçeşme Mahallesinde yapıldı.

MİNİKLER İÇİN EĞİTİCİ AKTİVİTELER

Kuruçeşme Şehit Arif Meydan Parkı’nda gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar ve aileleri keyifli anlar yaşadı. İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen programda, Çınar Çocuk Evi öğretmenleri çocuklar için eğlenceli ve eğitici aktiviteler düzenledi. Program kapsamında ayrıca ailelere ve çocuklara limonata ikramında bulunuldu.

ÇOCUKLAR DOYASIYA EĞLENDİ

Müzikli oyunlar ve ikramlarla etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlenirken, aileler de güvenli ve huzurlu bir ortamda vakit geçirme fırsatı buldu. Mahalle mahalle gezerek çocuklara ulaşmayı hedefleyen İzmit Belediyesi, bu tür etkinliklerle çocukların sosyal gelişimlerine katkı sağlamayı ve ailelerin birlikte vakit geçirebileceği ortamlar oluşturmayı amaçlıyor. Etkinlikler önümüzdeki günlerde de diğer mahallelerde devam edecek.