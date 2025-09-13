İzmit Belediyesi, 2025-KPSS’ye giren adayların sınav heyecanına ortak olarak okul önlerinde kurduğu stantlarda su ikram edip başarı dileklerinde bulundu.KOCAELİ (İGFA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2025-KPSS oturumları bugün tüm yurtta olduğu gibi İzmit’te de gerçekleştirildi. Sınav heyecanı yaşayan adayları bu yıl da yalnız bırakmayan İzmit Belediyesi, okul önlerinde kurduğu stantlarda su ikramında bulundu.

BAŞARI DİLEKLERİ İLETİLDİ

Sabahın erken saatlerinde sınav merkezlerinin önünde hazırlık yapan belediye ekipleri, hem adaylara hem de onları bekleyen ailelere ücretsiz su dağıttı. Belediye görevlileri, sınav öncesinde adaylara moral vererek başarı dileklerini iletti.