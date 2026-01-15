İzmit Belediyesi, Miraç Kandili dolayısıyla Fevziye Camii avlusunda vatandaşlara helva ikramında bulundu.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, Miraç Kandili dolayısıyla Fevziye Camii avlusunda vatandaşlara helva ikramında bulundu. İkram programı, cami cemaati ve çevre sakinlerinden ilgi gördü.

Düzenlenen programa İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Ayşe Fatmagül Terzi, Meslek Odaları ve Sendikalardan Sorumlu Başkanı Cem Serhat Dayanç ile Hacıhasan Mahalle Muhtarı Ömer Uzun da katıldı.

Kandilin manevi atmosferinde bir araya gelen vatandaşlar, yapılan ikram dolayısıyla İzmit Belediyesine teşekkür etti.

Belediye yetkilileri, kandil ve özel günlerde geleneksel ikramları sürdürerek toplumsal dayanışmayı ve paylaşma kültürünü yaşatmaya devam edeceklerini ifade etti.