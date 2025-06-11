Kocaeli'de İzmit Belediyesinde başkan yardımcılığı görevlerini tamamlayan meclis üyeleri Vidan Bacıoğlu Taşkan ve Neslihan Çakır, görevlerini Erdem Arcan ve Celal Hülür’e devretti.KOCAELİ (İGFA) - Güçlü kadrosu ile İzmit halkına hizmet eden İzmit Belediyesinde başkan yardımcılığı görevini yürüten Vidan Bacıoğlu Taşkan ve Neslihan Çakır, görevlerini Erdem Arcan ve Celal Hülür’e devretti. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, görev süresince özveriyle çalışan Vidan Bacıoğlu Taşkan ve Neslihan Çakır’a emeklerinden dolayı teşekkür etti.

GÜÇLÜ KADRO, GÜÇLÜ İZMİT

Başkan yardımcılığı görevini devralan Erdem Arcan ve Celal Hülür’e başarılar dileyen Hürriyet, “Güçlü kadro, güçlü başkan, güçlü İzmit vizyonuyla yolumuza devam ediyoruz. Erdem Arcan ve Celal Hülür, belediyemiz adına görevlerine devam edecek. Amacımız İzmit için daha güzel işler yapmak. Zamanı geldiğinde birçok meclis üyemiz başkan yardımcılığı yapacak. Ekip arkadaşlarımızı güçlendiriyoruz. Takımı oyunu sağlamak adına bu sistem faydalı oluyor. Sahada halkımızla bütünleşen mütevazı ve güçlü kadrolar oluşturuyoruz” dedi.