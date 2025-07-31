Kocaeli İzmit Belediyesi’nin mahallelerde düzenlediği geleneksel oyun etkinliklerinin sıradaki durağı Yahya Kaptan Mahallesi oldu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen geleneksel oyun etkinlikleri, Gazeteci Sedat Şimşek Parkı’nda gerçekleştirildi.

İzmit Belediyesi, çocukların yaz tatilini verimli geçirmesi adına düzenlediği organizasyonda çocuklar doyasıya eğlendi. Kek ve limonata ikramınında olduğu etkinlikten büyük memnuniyet duyan veliler ise İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkürlerini ilettiler.