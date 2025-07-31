Denizli Büyükşehir Belediyesi, “Sanat Şehri Denizli” hedefiyle yürüttüğü kültürel projelere bir yenisini daha ekliyor.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı öncülüğünde kente Enstrüman Müzesi kazandırmak için çalışmalar başladı.

Konservatuvar Şube Müdürü Hakan Eyiden, müzenin sadece kültürel değil, turistik açıdan da önemli bir değer olacağını belirtti. Proje kapsamında, geçtiğimiz günlerde düzenlenen 19. Uluslararası Halk Dansları Festivali’ne katılan ülkelerden kendi kültürlerine ait enstrümanları getirmeleri istendi. Şu ana kadar 40’a yakın enstrüman müze koleksiyonuna dahil edildi.

SANAT ŞEHRİ YOLUNDA YENİ BİR ADIM

Eyiden, dünyanın farklı coğrafyalarından özgün müzik aletlerini bir araya getirerek zengin bir koleksiyon oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Denizli halkına da çağrıda bulunan Eyiden, vatandaşların ellerinde bulunan yerli ya da yabancı müzik aletlerini müzeye bağışlamalarını istedi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun sanat ve turizm odaklı projelere öncelik verdiğini hatırlatan Eyiden, Enstrüman Müzesi’nin bu vizyonun önemli bir parçası olacağını vurguladı.